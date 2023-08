Caso Vannacci, Salvini telefona al generale: "Ha diritto ad esprimere il suo pensiero"

Matteo Salvini interviene sul caso Vannacci, il generale dell'esercito al centro delle polemiche per i contenuti di un suo libro autoprodotto, da molti ritenuti omofobi e sessisti.

"Mi rifiuto di pensare che in Italia ci sia un grande fratello che ti dice cosa puoi leggere e cosa no", afferma il vicepremier nel corso di una diretta Facebook. "Vannacci - aggiunge - deve essere giudicato per quello che fa in servizio, poi se scrive qualcosa che non ha niente a che fare con i segreti di Stato, esprime dei suoi pensieri nero su bianco, penso che abbia il dovere e il diritto di farlo". Fonti della Lega riferiscono di una telefonata "molto cordiale" intercorsa tra Salvini e il generale.