Ue, Tajani: "Va rafforzata la difesa europea, ma in un'ottica Nato con gli Usa"

E aggiunge: "Americani, europei, coreani e giapponesi abbiamo tutti l'interesse comune di affrontare questa sfida commerciale e industriale con la Cina, che è il nostro competitor". Se si va verso accordi bilaterali o un'intesa a livello Ue, "vista l'importanza strategica della questione materie prime e il fatto che la politica commerciale è competenza europea, è preferibile un accordo della Ue con Washington, il Giappone e la Corea del Sud".