Vertice dei Volenterosi, Roma sostiene la sicurezza di Kiev ma niente truppe

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha poi parlato di una "forte dimostrazione di unità", spiegando che la dichiarazione congiunta dei leader "invia un messaggio chiaro: siamo tutti uniti nel sostenere l'Ucraina e le offriamo un futuro sicuro e prospero". Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha affermato che la dichiarazione della coalizione dei volenterosi, per la prima volta "riconosce la convergenza operativa tra i 35 paesi che compongono la coalizione, l'Ucraina e gli Stati Uniti d'America. Stiamo parlando di solide garanzie di sicurezza". E ha continuato, durante conferenza stampa al termine della riunione: "Oggi abbiamo compiuto notevoli progressi, come si evince dalla Dichiarazione di Parigi, fornendo solide garanzie per una pace duratura". Macron ha aggiunto che è stata "creata una cellula di coordinamento che permetterà di integrare pienamente gli eserciti competenti, ovvero Volenterosi e Usa sul piano operativo". Soddisfazione per il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo cui sono stati fatti passi avanti concreti. Il leader ucraino si è detto pronto a firmare con gli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza e, insieme a Macron e a Keir Starmer, ha siglato una dichiarazione d'intenti sul dispiegamento di una forza multinazionale dopo un cessate il fuoco. Secondo il premier britannico, "la pace è più vicina che mai, ma adesso arriva il lavoro più difficile".