Ue, sì alla seconda tranche del piano di difesa per l'Italia

A seguito dell'approvazione della prima tranche di finanziamenti per la difesa, la Commissione ha autorizzato un secondo gruppo di piani nazionali di difesa nell'ambito dell'iniziativa Safe, segnando un altro passo importante verso una maggiore sicurezza dell'Unione. La Commissione ha presentato al Consiglio una proposta per approvare l'assistenza finanziaria a favore di Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Finlandia. A renderlo noto è l'esecutivo europeo.