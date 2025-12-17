Von der Leyen: "Questo è il momento dell'indipendenza dell'Europa"

Von der Leyen ha poi richiamato l'obiettivo del vertice: "Il nostro compito al vertice di questa settimana è dimostrare che siamo concentrati sui nostri interessi strategici e sulle nostre priorità" perchè "questo è il momento dell'indipendenza dell'Europa". Ha ricordato che "da quando abbiamo iniziato a usare questo termine, indipendenza, molti hanno espresso scetticismo", invitando quindi a "guardare cosa abbiamo già fatto": "Dalla difesa all'energia, abbiamo reso possibile l'impossibile come parte della nostra nuova realtà. E siamo pronti a fare di più. Perché nella nostra indipendenza, ci facciamo più forti".