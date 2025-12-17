Von der Leyen: "Questo è il momento dell'indipendenza dell'Europa"

La presidente della Commissione invita gli Stati membri a concentrarsi sugli interessi strategici comuni in vista del vertice del 18 e 19 dicembre
© Ansa
"Viviamo in un mondo di guerre, un mondo di predatori", ha dichiarato Ursula Von der Leyen intervenendo al Parlamento europeo in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. Per questo, ha aggiunto, "noi europei dobbiamo difenderci e contare su noi stessi" perchè "la pace di ieri è finita" e "non abbiamo tempo per abbandonarci alla nostalgia, ciò che conta è come affrontiamo il presente". La presidente della Commissione ha sottolineato che "non possiamo permetterci di lasciare che le visioni del mondo degli altri ci definiscano".
Von der Leyen ha poi richiamato l'obiettivo del vertice: "Il nostro compito al vertice di questa settimana è dimostrare che siamo concentrati sui nostri interessi strategici e sulle nostre priorità" perchè "questo è il momento dell'indipendenza dell'Europa". Ha ricordato che "da quando abbiamo iniziato a usare questo termine, indipendenza, molti hanno espresso scetticismo", invitando quindi a "guardare cosa abbiamo già fatto": "Dalla difesa all'energia, abbiamo reso possibile l'impossibile come parte della nostra nuova realtà. E siamo pronti a fare di più. Perché nella nostra indipendenza, ci facciamo più forti".
La presidente ha concluso affermando che "un'Europa più forte è un partner più forte, non solo per promuovere, ma per garantire un mondo più sicuro".