Ucraina, Parolin: non si può chiedere ad aggredito rinunciare alle armi

Nella guerra tra Russia e Ucraina, come in tutti i conflitti, "il disarmo è l'unica risposta adeguata e risolutiva a tali problematiche, come sostiene il magistero della Chiesa.

Si rilegga, ad esempio, l'enciclica Pacem in terris di san Giovanni XXIII. Si tratta di un disarmo generale e sottoposto a controlli efficaci. In questo senso, non mi pare corretto chiedere all'aggredito di rinunciare alle armi e non chiederlo, prima ancora, a chi lo sta attaccando". Lo dice il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin in un'intervista a Limes.