Ucraina, il ministro Giuli: "L'Italia avrà un ruolo di primo piano nella ricostruzione"

"L’Italia sostiene l’Ucraina nella richiesta di una pace giusta e duratura. È al suo fianco nella protezione del suo straordinario patrimonio culturale e nella valorizzazione dei suoi talenti artistici durante la guerra. Avrà un ruolo di primo piano nella ricostruzione delle istituzioni culturali nella regione di Odessa. La difesa e la rigenerazione della cultura ucraina, nel rispetto della sovranità e delle priorità individuate da Kiev, devono essere centrali nell’agenda politica europea e internazionale. Siamo inoltre uniti nel contrasto a ogni forma di propaganda e disinformazione russa nelle nostre società aperte". Lo ha detto il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli che ha partecipato lunedì 30 marzo a Leopoli alla "Seconda conferenza sulla cultura ucraina: cooperazione per la resilienza".