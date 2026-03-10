Biennale Venezia, ministri della Cultura e degli Esteri di 22 Paesi contro la partecipazione della Russia

Dal Belgio alla Svezia, passando per la Francia, la Spagna e la Germania, i ministri della Cultura e degli Affari Esteri di 22 Paesi europei, compresa l'Ucraina, hanno sottoscritto una lettera per invitare la dirigenza della Biennale di Venezia a "riconsiderare la partecipazione della Federazione Russa all'Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia". "Riteniamo che la partecipazione della Federazione Russa alla Biennale di Venezia sia inaccettabile nelle attuali circostanze" scrivono.