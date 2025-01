Torna la storica rivista edita da "La Biennale di Venezia"

Dopo 53 anni rinasce la storica rivista edita da "La Biennale di Venezia". Voluta ardentemente dal Presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco torna in stampa con lo stesso spirito della fondazione culturale che grazie alla sue manifestazioni è diventata punto di riferimento mondiale dell’Arte in tutte le sue declinazioni. "Proviamo a immmaginare non tanto l'ggi e nemmeno il domani, ma il dopodomani come dice Buttafuoco, attraverso l'elemento dell'acqua che riguarda tutti", spiega il direttore Luigi Mascheroni.