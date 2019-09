Toscana, “donne in vetrina per rilanciare il turismo”: sospeso il consigliere leghista

“Se mezza Europa ci investe in quell'indirizzo lì ... Sono stato vent'anni alle fiere in Germania. In Olanda è uguale, in Francia è uguale: troviamo le donne in vetrina. È turismo anche quello, c'è la gente così, se no non ci starebbero”. Questa l’idea del leghista Roberto Salvini, consigliere regionale toscano, per rilanciare il turismo locale. La proposta ha suscitato forti polemiche e Daniele Belotti, commissario della Lega in Toscana, ha dato indicazione alla capogruppo leghista Elisa Montemagni di sospenderlo.