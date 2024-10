Toghe Csm: aprire una pratica a tutela dei giudici della sezione migranti

Alla petizione si sono associati anche i componenti laici Ernesto Carbone (in quota Italia Viva), Michele Papa (in quota M5s) e Roberto Romboli (in quota Pd). "A seguito di alcune recenti ordinanze adottate dal tribunale di Roma in tema di protezione internazionale - si legge nella richiesta indirizzata al comitato di presidenza del Csm - si sono succedute numerose dichiarazioni da parte di importanti esponenti politici nazionali che hanno duramente attaccato i magistrati. Le critiche alle decisioni giudiziarie non possono travalicare il doveroso rispetto per la magistratura: applicare e interpretare le leggi di fonte nazionale e sovranazionale nei singoli casi non significa occuparsi di politiche migratorie o di altro genere. I provvedimenti attaccati - sui quali non si esprime alcuna valutazione di merito - si fondano sulle decisioni della Corte di Giustizia Europea, vincolanti per i giudici nazionali, e sulle informazioni predisposte dallo stesso ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale".