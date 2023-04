Terzo Polo, Calenda: "Azione e Italia Viva divisi alle elezioni europee"

Sulle voci di un'antipatia reciproca con Renzi, il segretario di Azione ha ammesso: "Non sono tutte calunnie. C'è un fondo di verità". "Mentre facevo politica - ha continuato Calenda - lui stava alle Bahamas. Ma se poi quando torni dici 'fermi tutti, io non voglio muovermi da qua', è un problema politico e anche un problema di fiducia".

"Partito unico? Quando si è arrivati al dunque, Renzi ha detto no"

Calenda ha ribadito il suo punto di vista sulla rottura del progetto del partito unico del Terzo Polo. "Noi - ha spiegato - avevamo preso l'impegno di fare un partito insieme. Su questo ho lavorato con persone di Iv e Azione. Quando si è arrivati al dunque Renzi ha detto "no". Ma se questa è la tua posizione, lo dici pubblicamente. Puoi cambiare idea, scegliere di rompere, ma lo fai a viso aperto. Quello che non si può fare è raccontare palle. L'accordo non c'era". Il senatore ha quindi sottolineato gli "attacchi personali" ricevuti da Iv, motivo per cui il "il progetto si è logorato". "Con i dirigenti di IV - ha aggiunto - ci siamo parlati molto. Dispiace a loro come a noi. E dico mi dispiace agli elettori".