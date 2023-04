Terzo Polo vacilla, scintille tra Matteo Renzi e Carlo Calenda

"Dopo l'ennesimo attacco di Calenda e Richetti, Renzi ha chiesto ai suoi di non fare polemica: abbiamo accettato tutte le richieste di Azione", fanno sapere da Italia Viva. "Tesseramento, tempi del congresso, mio passo indietro, nome di Calenda sul simbolo, soldi. Adesso andiamo avanti e si faccia il partito unico e il congresso".

Richetti: "Renzi decida se fa politica o informazione"

Il riferimento del partito di Renzi è alle parole pronunciate poco prima da Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera. "Lupi dice che stiamo andando in frantumi, ma le elezioni politiche ci sono state qualche mese e, all'esordio con la guida di Carlo Calenda, il Terzo Polo è arrivato all'8%. Adesso sta a noi costruire un progetto politico largo, plurale, generoso, coraggioso". Noi una leadership l'abbiamo messa in campo. L'abbiamo scritta anche nel simbolo e la sosteniamo con ancora più forza. È giusto che quando si fanno i partiti, i partiti siano aperti, contendibili. Chi vuole sfidare Carlo Calenda lo sfiderà. Che Matteo Renzi faccia il direttore del Riformista è una notizia per i lettori del Riformista, non per gli elettori del Terzo Polo". Quando i reporter hanno fatto notare che lo stesso Calenda ha sollevato dubbi sul conflitto di interessi a proposito dell'arrivo di Renzi al Riformista, Richetti ha risposto: "Uno deve decidere se nella vita fa politica o informazione. Quando telefona Renzi mi parla del partito o mi intervista per il Riformista? Il Terzo Polo è forte se è un progetto chiaro per tutti: per Azione, Italia Viva, i liberali, i cattolici, i repubblicani. Noi stiamo facendo questa cosa e sono fiducioso".