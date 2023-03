Bocciata la mozione M5s per vietare ai parlamentari di prendere soldi da Stati stranieri: il Pd si è astenuto

Il Pd non appoggia la mozione dei 5s e Conte reagisce: "Gravissimi casi di corruzione e i partiti si astengono, in politica devono contare i fatti non le parole"

A far discutere è stato il no a quella presentata dal Movimento 5 Stelle che faceva anche nomi e cognomi per citare gli ultimi casi in cui un politico pare essere stato "finanziato" da uno Stato estero. Un no che ha fatto reagire con veemenza Giuseppe Conte: "Stupisce che, fatta eccezione per il gruppo Avs, tutti gli altri partiti abbiano scelto di votare contro o di astenersi.

Il Pd non vota col M5s Quella che poteva essere un banco di prova sul nuovo corso del Pd a trazione Elly Schlein è stato un buco nell'acqua dal punto di vista dei grillini. Il Pd ha portato una sua mozione sul Qatargate per votarsela (alla fine non è passata). La mozione del Movimento 5 stelle invece è stata in parte approvata grazie al voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra. Non è passato il punto 3 della mozione che, come scrive il Fatto Quotidiano, voleva impegnare il governo a vietare a rappresentanti delle istituzioni governative, parlamentari e territoriali di accettare contributi, prestazioni e controprestazioni o altre forme di sostegno erogati direttamente e/o indirettamente da governi, enti pubblici di Stati esteri o persone giuridiche con sede in uno Stato estero, non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. Una norma che è presente in maniera quasi identica nella mozione presentata da Avs e che il Pd ha stavolta votato.

I nomi e cognomi presenti nella mozione M5s C'era una differenza di forma nella mozione presentata dal M5s: si facevano nomi e cognomi. Il testo dei Cinquestelle parlava dei politici coinvolti nello scandalo Qatargate, compresi l’ex dem Antonio Panzeri (poi passato in Articolo 1) e il deputato europeo del Pd Andrea Cozzolino.

L'ira di Conte: "Stupiscono certe astensioni" "Dopo i gravissimi casi di corruzione collegati al Qatargate oggi in una nostra mozione alla Camera abbiamo proposto un impegno semplice e sacrosanto: chi è parlamentare italiano o membro del Governo non deve essere retribuito o prendere soldi da uno Stato straniero. Stupisce che, fatta eccezione per il gruppo Avs, tutti gli altri partiti abbiano scelto di votare contro o di astenersi. Compreso chi si era detto pronto a votarla anche subito e chi si professa patriota. In politica non contano le parole e le dichiarazioni di intenti, ma le scelte e i fatti". Lo ha scritto su Facebook il leader M5s, Giuseppe Conte. E ovviamente è facile decifrare il riferimento al Pd e Calenda ("chi si era detto pronto a votarla subito") e anche ai "patrioti" di Fratelli d'Italia.