Nel Terzo Polo bastano poche ore a var vacillare la tregua armata tra Renzi e Calenda, leader di Italia viva ed Azione.

Il comitato politico dei due partiti, riunito d'urgenza per ricomporre le fratture, cerca la soluzione in un documento che definisce le tappe e il percorso del soggetto "unitario". Restano però i veleni. E al termine della riunione i toni sono accesissimi. "Un nulla di fatto - tuona Calenda - Italia viva ha ribadito che continuerà a fare attività nel 2024, cosa che per noi è inaccettabile. Se questo punto non viene sciolto, il partito unico non nasce". Immediata la replica di Italia viva: "Calenda ha chiesto a tutti i membri del comitato politico di fare dichiarazioni distensive e poi ha fatto il contrario, come sempre".