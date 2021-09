Teatri e cinema, Costa: "Verso l'80% di capienza, valutare le discoteche"

Ansa

Per cinema e teatri si va verso un aumento della capienza. Lo annuncia il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che spiega: "Il 30 settembre ci sarà una valutazione del governo: credo che si potrà procedere ad ampliare le capienze per teatri e cinema". Costa ipotizza "una tappa intermedia al 75-80% per poi guardare nelle prossime settimane all'obiettivo del 100%". Probabile anche che si valuterà la riapertura delle discoteche.