Covid, la stima: "Senza vaccino almeno 600mila colf e baby sitter"

"Molte badanti che convivono con gli assistiti - spiega al Sole 24 ore - Lorenzo Gasparrini, segretario generale di Domina - si sono vaccinate già nella primavera. Ma in base alle segnalazioni che riceviamo dalle famiglie nostre associate, stimiamo che il 30% dei lavoratori domestici non siano ancora vaccinati". Gasparrini commenta i dati affermando che la maggior parte dei lavoratori domestici proviene dall'Est, dove c'è ritrosia alla vaccinazione per motivazioni culturali e per assenza di propaganda che promuove la diffusione del vaccino. Inoltre "molte lavoratrici del'Est, si sono vaccinate con lo Sputnik, che non è riconosciuto dall'Ema e dunque non dà accesso al Green pass".

Il Governo è stato sollecitato da associazioni di datori di lavoro domestico più volte, per facilitare l'accesso alla vaccinazione contro il Covid di badanti, colf e baby sitter. Sarà necessario che il datore di lavoro verifichi sempre il possesso del Green pass del proprio dipendente. Se quest'ultimo non ha un certificato verde valido, è necessario che il datore sospenda l'attività fino alla presentazione di una certificazione idonea. In caso contario, i datori di lavoro vanno incontro a una multa da 400 a 1000 euro per mancato controllo e da 600 a 1500 euro di sanzioni per la violazione dell'obbligo da parte del lavoratore.