intervento via Skype 26 giugno 2019 17:25 Tav, il governatore del Piemonte Cirio a Tgcom24: "Lʼopera si farà, siamo al punto di svolta" Il neopresidente del Regione risponde in diretta alla nuova azione dei No Tav al Cantiere di Chiomonte: "Rispetto tutti ma il volere della maggioranza dei piemontesi sia attuato"

Mentre in Val Susa era in corso una protesta del movimento No Tav vicino al cantiere di Chiomonte, il neopresidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in diretta a Tgcom24, confermava: "L'opera si farà, siamo a un punto di irreversibilità e Bruxelles vuole che ci muoviamo velocemente". Il governatore ha anche risposto ai manifestanti: "Rispetto l'opinione di tutti, ma la maggioranza ha scelto il 26 maggio e la nostra opera sarà realizzata nell'interesse del Piemonte e dell'Italia". Sottolinea, infine, come dalla riunione di Parigi del consiglio di amministrazione di Telt, la società italo-francese che deve realizzare e gestire la Tav, è stato dato il via libera ai bandi per la tratta italiana. "Le imprese mandino le loro offerte", l'invito.

Il sostegno di Bruxelles"Bruxelles vuole che ci muoviamo velocemente - ribadisce Cirio a Tgcom24 - e la prova d'amore ce l'ha data: a Parigi al consiglio di amministrazione di Telve, al quale ho partecipato come governatore, abbiamo ascoltato l'impegno ulteriore dell'Europa, che già finanzia al 55% la Tav, unica opera in tutto il contesto europeo a essere sostenuta con una percentuale così alta perché considerata una best practice da prendere a modello, a elargire fondi per il 50% degli accessi all'Alta Velocità, come la Susa-Settimo".

"Per questo, - aggiunge Cirio a Tgcom24 - sono fiducioso che la Tav si farà. Ne sono certo e ottimista che questo segnale dal governo arriverà, anche perché sono forte di un rapporto diretto con il vicepremier Salvini, che da quando è venuto in visita alla Tav ha sempre detto che l'opera va fatta senza se e senza ma nella sua versione originaria, è strategica. Così si respinga anche quella suggestione della miniTav alternativa che sarebbe un grave errore: hanno già provato a proporre le miniOlimpiadi in salsa piemontese e il risultato è che le Olimpiadi sono andate a Milano e a Cortina. L'idea di fare una miniTav alla piemontese avrebbe un risultato analogo e ci troveremmo anche a dover restituire i soldi e soprattutto a rinunciare a un'opera che è vitale per il Piemonte e per l'Italia".