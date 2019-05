CHIAMPARINO LASCIA LA POLITICA 27 maggio 2019 22:17 Il Piemonte riparte da Alberto Cirio: sì alla Tav senza se e senza ma Il neo-presidente (c-dx) dovrà formare una giunta tenendo conto del 37% regionale della Lega. Chiamparino: "Lascio la politica"

Il Piemonte riparte da Alberto Cirio e lui riparte dal sì alla Tav. Il successore di Chiamparino, sostenuto dal centrodestra, mette in chiaro le sue priorità: una squadra forte, in grado di far cambiare passo alla regione, rimasta schiacciata tra due potenze economiche come Lombardia e Veneto. Cirio punta sulla Tav, sull'autonomia e su un diverso rapporto con l'Europa. Idee chiare sulla Appendino: "Sì al confronto, no a perdere occasioni come le Olimpiadi".



Certamente, e questo Cirio lo sa molto bene, nella composizione del nuovo team non si potrà prescindere da quel 37% della Lega a livello regionale. Forza Italia, suo partito di appartenenza, è ferma all'8%. Per qualcuno un risultato simile significherebbe otto assessorati su 12 al Carroccio più la presidenza del Consiglio regionale. "Mi metterò subito a lavorare, il Piemonte ha bisogno di ripartire", esordisce il neo presidente, ex europarlamentare. Simbolo della nuova regione azzurro-verde sarà senza dubbio la Tav: "È da sempre il nostro messaggio al governo: si farà senza se e senza ma". Su questo lo stesso Matteo Salvini è stato chiarissimo nella sua conferenza post voto europeo E poi ancora, nei piani di Cirio si va avanti con l'autonomia regionale ("non capisco perché non ci sia stato un referendum come in Lombardia e Veneto") e con un'analisi dettagliata dello stato dei fondi europei esistenti. Forte della sua esperienza a Bruxelles, Cirio ha puntato quasi tutta la campagna elettorale sulla necessità di un uso maggiore e migliore dei fondi Ue tanto da voler lanciare un piano strategico delle energie economiche comunitarie da sfruttare sul territorio.