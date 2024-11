Tajani: "Siamo tre partiti differenti, andremo avanti sino alla fine della legislatura"

"La coalizione di centrodestra è una coalizione solida, il governo andrà avanti, continuerà a lavorare per fare le riforme, per affrontare una situazione economica che non è sempre semplice, andrà avanti fino alla fine della legislatura". Lo ha detto il vice premier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, interpellato sulle recenti divergenze all'interno dell'esecutivo nel corso della trasmissione "Mattino Cinque News". "Non c'è alcun pericolo" per il governo, ha aggiunto, non negando che "siamo tre partiti differenti e su alcune questioni possono esserci idee differenti" come avvenuto per l'emendamento della Lega sul canone Rai.