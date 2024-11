Tajani è tornato poi a parlare della sentenza della Cpi. "Noi vogliamo vedere le carte, cioè cercare di capire per quale motivo si è arrivati a questa decisione da parte della corte, che noi rispettiamo. Però dobbiamo tener conto che la corte deve svolgere soltanto un ruolo giuridico, non un ruolo politico e in questo momento serve grande prudenza, perché non credo che il mandato di arresto per Netanyahu e per l'ex ministro della Difesa Gallant sia un passaggio utile e che favorisca la pace e il cessate il fuoco. Semmai fa indispettire Israele e Netanyahu, che comunque non verrà mai arrestato perché non andrà in nessun Paese in questo momento essendoci la guerra in corso in Israele. Se andrà negli Usa non corre alcun rischio, perché gli Stati Uniti non riconoscono la Corte".