Putin: "Coi missili occidentali sulla Russia, la guerra diventa mondiale" | "Abbiamo il diritto di colpire i Paesi che hanno fornito armi all'Ucraina" | Zelensky: "Il mondo deve reagire"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.003. Con gli attacchi missilistici occidentali in terra russa, il conflitto ha assunto un "carattere globale". Lo ha detto Vladimir Putin, tuonando nuovi scenari di escalation: "Abbiamo il diritto di colpire anche i Paesi che hanno fornito a Kiev armi" per attaccare il territorio della Federazione. Secondo il presidente russo, gli Usa "stanno spingendo il mondo intero verso un conflitto mondiale". Per l'ambasciatore russo a Londra, Andrei Kelin, la Gran Bretagna è ora "direttamente coinvolta" nella guerra in Ucraina dopo che i suoi missili Storm Shadow sono stati utilizzati per colpire obiettivi all'interno della Russia. L'uso dei missili britannici era già stato definito da Mosca "l'inizio di una nuova escalation". La Casa Bianca replica: "E' la Russia che ha provocato l'escalation in Ucraina". E Zelensky va al contrattacco: "Il mondo deve reagire. Ora non c'è una reazione forte da parte del mondo. Putin è molto sensibile a questo. Vi sta controllando, cari partner. È chiaro a tutti chi è l'unico colpevole di questa guerra, chi ha iniziato questa guerra il 24 febbraio e investe tutte le sue risorse per garantire che la guerra continui. Deve essere fermato".