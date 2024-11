Bocciato il taglio del canone Rai, Forza Italia vota con le opposizioni

"Stiamo cercando di ridurre le tasse a carico degli italiani, il canone è una di queste: non è la nostra attività centrale". Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, in un'intervista a Rtl 102.5. "Abbassare il costo della televisione pubblica e del canone Rai è da sempre un obiettivo non della Lega ma del centrodestra: Fi non vuole? Mi spiace per gli italiani per cui quella tassa avrebbe potuto essere tagliata. Se non sarà così lavoreremo lo stesso su altri fronti".