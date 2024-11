Forza Italia: "Il taglio del canone Rai non è nell'accordo di governo"

Forza Italia è contraria alla riduzione del canone Rai e lo ribadisce il portavoce nazionale Raffaele Nervi commentando la presentazione dell'emendamento della Lega alla Manovra che prevede una riduzione dell'importo da 90 a 70 euro. "Noi abbiamo sempre detto che siamo contrari, e la nostra posizione non cambia. La Rai non può essere indebolita, abbiamo bisogno di un servizio pubblico forte - afferma -. Ognuno fa quello che ritiene giusto, noi lo rispettiamo, non c'è bisogno di litigare". Il taglio, sottolinea, "non fa parte dell'accordo di governo. È normale che ciascuno cerchi di mettere sul tavolo le proprie priorità, poi si troverà la quadra tenendo conto delle esigenze di tutti".