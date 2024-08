Tajani: "L'Italia è matura per lo Ius scholae" | "Svegliamoci, il Paese è cambiato"

Sullo Ius scholae "mica ho sentito Schlein per fare un inciucio. Né lavoro a un accordo sottobanco con il Pd. È solo quello che pensiamo, da sempre. È quello di cui ha bisogno il nostro Paese. Ragazzi, l'Italia è cambiata, il mondo è cambiato. Svegliamoci". Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista a La Repubblica. E sul fatto che lo Ius scholae non sia nel programma di governo Tajani ha precisato: "Verissimo, non è nel programma, ma nei programmi di governo non sempre c'è tutt. Si possono arricchire".