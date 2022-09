Elezioni 2022, Nicola Zingaretti: "Con la Flat Tax la destra propone un'Italia ingiusta"

"Con la Flat Tax la destra propone un'Italia più ingiusta". Lo ha detto nel corso di una lunga intervista a

"Pomeriggio Cinque"

Nicola Zingaretti

Pd

il presidente della Regione Lazio,, candidato delalla Camera alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. L'ex segretario del Partito Democratico sostiene che l'idea proposta dal centrodestra non sia adeguata per abbassare le tasse: "Questa tassa piatta riduce la progressività delle tasse e produrrà un buco nel bilancio".

"Se tu abbassi le tasse ai ricchi - ha aggiunto

Zingaretti

- ci sarà meno incasso per lo Stato e prenderanno i soldi dalla sanità, dall'istruzione, dalle pensioni e dalle politiche sociali. Non sono assolutamente d'accordo e combatto per un'idea d'Italia più giusta