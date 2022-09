Elezioni, Giuseppe Conte: "Con Enrico Letta mai più collaborazione politica"

"Non auguro a

di lasciare la segreteria delma non mi siederò più al tavolo per una prospettiva di collaborazione politica". Così, presidente del, ospite ieri sera a "" su Rete 4. A quattro giorni dal voto, il leader pentastellato chiude la porta all'ex alleato di governo: "Dopo quello che ha fatto non c'è più affidamento, ha buttato al mare un'esperienza proficua".

Alla domanda se dopo Letta sarà possibile ripristinare un

dialogo futuro col Partito Democratico,

voto regionale in Sicilia

Conte risponde: "Saremo molto più cauti del passato, abbiamo maturato un'esperienza significativa e valuteremo tutte le circostanze del caso con molta cautela", conclude. Movimento 5 Stelle e Pd si presenteranno con due candidati differenti anche al, in programma sempre domenica insieme alle elezioni politiche.