Elezioni, Letta: Putin attento al risultato, non votate i suoi amici

Per Enrico Letta "l'idea di cedere ai ricatti di Putin è fuori dal mondo, spero che il 25 settembre gli italiani non votino per gli amici di Putin".

Il presidente russo "partecipa al voto e sarà il primo a guardare al risultato, e a cercare di capire se sarà positivo o negativo per lui - ha quindi aggiunto il segretario Pd -. Se vincerà la destra Putin sarà il primo a festeggiare. O si sta di qua o si sta di là, o con Putin o con l'Europa. La destra italiana è profondamente ambigua su questo tema e questo è un fatto molto negativo per il nostro Paese perché l'Europa non sarà ambigua".