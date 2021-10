Definitivo il dato delle Comunali : al centrosinistra 6 capoluoghi, 3 al centrodestra, 9 al ballottaggio . Confermati 3 sindaci uscenti (Milano, Grosseto e Pordenone), altri 5 si giocano il bis al secondo turno. A Roma prove di intesa tra Gualtieri e Calenda : "Io non appoggio Gualtieri, comunque ci devono essere alcune condizioni come quella che non devono esserci i 5 Stelle in Giunta", dice Calenda la cui lista, con il 19%, è la più votata a Roma. "Il voto non indebolisce il governo, ma non so se lo rafforza", commenta Draghi.

Gualtieri: "Mi aspetto che Calenda mi sostenga" "Noi non faremo apparentamenti ma ci rivolgeremo alle romane e ai romani, partendo dalle elettrici e dagli elettori di Raggi e Calenda", con l'obiettivo di costruire "una città che funziona vicina alle persone", ha spiegato Gualtieri, sottolineando di, pur non avendo ancora sentito Calenda, aspettarsi "che sosterrà il candidato progressista e demorcratico, sarebbe strano il contrario".

Calenda: "Appoggio a Gualtieri? Solo se nessun 5S in giunta" Non tarda ad arrivare la presa di posizione di Calenda, che appare meno conciliante. "Io non appoggio Gualtieri", in caso "sarà una dichiarazione a titolo personale" ma "ci devono essere alcune condizioni", per esempio "non devono esserci i 5S telle in giunta", ha detto infatti il leader di "Azione".

Conte: "Finita la stagione del M5s solo ad ogni costo" Il giorno dopo le elezioni che hanno visto un tracollo del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte tira un primo bilancio e delinea alcuni punti per il futuro. "E' finita nel M5s la stagione in cui si andava a tutti costi orgogliosamente da soli - ha detto infatti -. C'è già stata una svolta, il Movimento è disposto a costruire un percorso comune, non lo disdegna più come invece in quella fase più antica della sua storia. I progetti vincenti sono quelli che creano un campo largo, un progetto serio, articolato e solido che coinvolge le forze progressiste".

Renzi: "I sovranistri di destra e di sinistra hanno perso" "I sovranisti hanno straperso. Sia quelli di destra (Lega e Fratelli d'Italia) sia quelli che volevano sembrare di sinistra (i Cinque Stelle)", è stato il commento di Renzi ai risultati delle Amministrative. "Conte funziona per la bolla dei social, ma nelle urne il suo effetto sulle amministrative è stato più negativo che neutro, come si vede da Milano fino al più piccolo dei comuni. Per i Cinque Stelle una sconfitta letale: come dico da tempo, non arriveranno al 2023. Salvini ha compiuto un errore incredibile nell'inseguire la Meloni anziché seguire Draghi. Mario Draghi sta cambiando anche la politica, Salvini sembra non averlo capito", ha aggiunto il leader di Italia Viva.

Salvini: "Risultati negativi, colpa dei nostri errori, litigi e ritardi" "Una riflessione, senza inventarsi scuse: se la metà dei cittadini sceglie di non votare non è certo colpa loro, è solo colpa nostra. Dei nostri errori, litigi e ritardi: che mi serva e ci serva di lezione", è il parziale mea culpa di Matteo Salvini. "Veniamo ai risultati - ha quindi aggiunto il leader della Lega -. Stravinciamo in Regione Calabria, con il doppio dei voti del candidato di sinistra (54 a 27). Andiamo al ballottaggio a Roma e Torino, dove cinque anni fa al ballottaggio andarono Pd e 5Stelle. Abbiamo perso (al primo turno e di tanto) Bologna, Milano e Napoli: responsabilità solo nostra. Abbiamo vinto al primo turno in città come Grosseto, Novara e Pordenone".