Amministrative 2021, crolla l'affluenza: al 54,69% | Milano, Roma, Torino, Napoli segnano il peggior dato di sempre

Milano, meno di un elettore su due alle urne

A Milano meno di un elettore su due è andato alle urne, un dato mai verificato in città: alla chiusura dei seggi ha votato infatti il 47,67% contro il 54,6% del 2016, quando si votò in un solo giorno. Nel 2011, l'affluenza era stata molto più alta, il 67,5%. Il dato più basso per quanto riguarda l'affluenza è del Municipio 1, cioè il centro storico che nelle ultime elezioni ha sempre votato in maggioranza per il centrosinistra: hanno votato solo il 44,5% degli aventi diritto. In uno solo dei 9 Municipi della città è stato superato il 50%: con il 50,7% il Municipio 3 (Lambrate e Città Studi, altra zona storicamente del centrosinistra) ha fatto registrare l'affluenza più alta. Nel 1993, le prime con l'elezione diretta del sindaco, al primo turno andò a votare il 78,1% dei milanesi, nel 1997 il 71,9%, nel 2001 Gabriele Albertini venne rieletto al primo turno con l'affluenza record dell'82,2%, mentre Letizia Moratti vinse al primo turno nel 2006 con un'affluenza 67,52 %.