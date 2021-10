Ansa 1 di 26 Stefano Lo Russo Ansa 3 di 26 Stefano Lo Russo Ansa 4 di 26 Stefano Lo Russo Ansa 5 di 26 Stefano Lo Russo Ansa 6 di 26 Stefano Lo Russo Ansa 7 di 26 Stefano Lo Russo Ansa 8 di 26 Enrico Michetti Ansa 9 di 26 Enrico Michetti Ansa 10 di 26 Virginia Raggi Ansa 11 di 26 Virginia Raggi Ansa 12 di 26 Carlo Calenda Ansa 13 di 26 Carlo Calenda Ansa 14 di 26 Roberto Gualtieri Ansa 15 di 26 Roberto Gualtieri Ansa 16 di 26 Roberto Gualtieri Ansa 17 di 26 Roberto Gualtieri Ansa 18 di 26 Luca Bernardo 19 di 26 Luca Bernardo 20 di 26 Luca Bernardo 21 di 26 Giuseppe Sala 22 di 26 Giuseppe Sala 23 di 26 Giuseppe Sala 24 di 26 Roberto Occhiuto Ansa 25 di 26 Alessandra Clemente e Antonio Bassolino Ansa 26 di 26 Amalia Bruni Ansa 27 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Con la chiusura dei seggi alle 15 ha preso il via lo spoglio delle schede per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Più di 12 milioni gli elettori chiamati alle urne, in 14.505 sezioni. Domenica sera alle 23 aveva votato il 41,65% degli aventi diritto. Nel 2016, ma si era votato un solo giorno, l'affluenza era stata del 61,49%. Occhi puntati su Milano, Roma, Torino, Napoli e Bologna.