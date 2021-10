Ballottaggio, il 17 e 18 ottobre di nuovo al voto i cittadini di 65 Comuni

Ansa

Si torna di nuovo al voto domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio in 65 Comuni in cui il primo turno non è bastato per decidere il nome del sindaco. Le urne resteranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Attesa soprattutto per i tre capoluoghi di Regione che non hanno ancora il loro primo cittadino: Roma, Torino e Trieste.