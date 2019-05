Un fronte unico - "Siamo carichi, abbiamo la voglia di ricostruire un fronte unico che riunisca tutte le realtà del centrosinistra", spiega Zingaretti. "Partiamo dal 28%, aggiungendo al nostro risultato quello di +Europa e Verdi, che sono stati nostri alleati nella precedente elezione. Cercheremo di spiegare agli elettori che siamo noi la soluzione per non far cadere il paese in un governo di estrema destra: ci avevano dati per spacciati, invece abbiamo dimostrato che non è così".



"Un piano per l'Italia" - La proposta del centrosinistra si articola attorno al "Piano per l'Italia", presentato proprio dal segretario all'indomani della sua elezione. Zingaretti ribadisce che "ci concentreremo su proposte per abbassare le tasse sul lavoro e per proporre un'economia basata sulla sostenibilità ambientale. La nostra grande battaglia sarà poi su scuola e l'università gratis per le persone meno abbienti".



Un rinnovamento del Partito Democratico - Zingaretti si sofferma anche sulla necessità di ricostruire il partito: "Gli elettori ci chiedono un rinnovamento e noi lavoreremo per rifondarci. Dobbiamo soprattutto formare una presenza digitale, che al momento non abbiamo".



Secondi in Europa - Altro tema caldo è quello europeo, in cui il segretario ha annunciato l'impegno del partito "nella difesa dell'Italia all'interno delle istituzioni europee. Siamo la seconda lista fra i Democratici e Progressisti dopo gli spagnoli. Abbiamo l'impegno di cooperare in Europa all'insegna del lavoro: abbiamo avuto la dimostrazione che l'attacco nazionalista è fallito, adesso sta a noi lavorare per migliorare ".