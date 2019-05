Elezioni europee, Di Maio: "Subito vertice di governo, ci sono promesse da mantenere"

Il vicepremier, durante la conferenza stampa al Mise, ha spiegato di aver preso "una bella lezione, ma che nessuno ha chiesto le sue dimissioni". "Oggi ho sentito tutti coloro che rappresentano le anime del M5s - ha detto il ministro -, Grillo, Casaleggio, Di Battista e Fico. Nessuno ha chiesto le mie dimissioni".



Nessun timore quindi per la tenuta del governo. Di Maio ha però assicurato che "il contratto di governo non si cambia e lo tuteleremo: saremo argine". "Non rinunciamo a dire in questo governo le cose con cui non siamo d'accordo - ha aggiunto -, ad arginare cose che non sono nel contratto. Tuteliamo il contratto di governo dalle idee estreme che possono favorire privilegi o illegalità. L'ho promesso agli italiani. Saremo sempre argine a quello che non ci va bene".



Il vicepremier ha poi concluso parlando del futuro: "Adesso abbiamo promesse da mantenere e da realizzare, che abbiamo fatto sia il 4 marzo 2018 sia in questa campagna per le europee. C'è da fare il salario minimo orario, il provvedimento per le famiglie che fanno figli e un serio abbassamento delle tasse".