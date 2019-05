Silvio Berlusconi: “La dittatura comunista cinese è una vera minaccia per l’Europa”

Il voto di domenica 26 maggio, per Silvio Berlusconi, è fondamentale sia per l’Italia che per l’Europa. Il leader di Forza Italia, ospite di Barbara d’Urso a “Pomeriggio Cinque”, spiega l’importanza delle elezioni europee: “I cittadini dovranno votare per far diventare l’Europa un continente importante anche dal punto di vista militare. Oggi da questo punto di vista non conta niente”.



Un’unione militare, quella che si augura Berlusconi, con la presenza anche degli Stati Uniti e della Russia: “La vera minaccia per le generazioni future è la Cina. La dittatura comunista, che non si è mai data dei confini, sta armando l’Africa facendo capire alla sua popolazione che loro sono due miliardi e noi europei poco più di 400 milioni. Presto i cinesi gli diranno perché non li invadete?”. Secondo Berlusconi, quindi, il pericolo reale è un’immigrazione di massa: “Solo un Europa compatta, con l’appoggio degli USA e della Russia, potrà porre il freno a questa invasione”.