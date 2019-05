Berlusconi: "Io impresentabile? Nella mia carriera politica ho preso 200 milioni di voti"

Nel processo "Rubi uno sono stato assolto con formula piena", aggiunge l'ex premier che si chiede "io fatto favori alla mafia?", "Non c'e' governo - si risponde - che abbia fatto di più dei miei contro la mafia durante i quali sono stati catturati e messi in galera 32 dei 34 latitanti più ricercati e sequestrati beni mafiosi per 25 miliardi....".



In vista delle elezioni europee poi Berlusconi ha commentato le recenti dichiarazioni di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il vicepremier e leader della Lega, e la presidente di Fratelli d'Italia hanno adottato chiacchiere da campagna elettorale pericolose per i loro stessi partiti - ha detto -. Sono tattiche che non capisco". Berlusconi ha al contempo negato qualsiasi possibilità di alleanza con il Pd. "L'abbiamo esclusa in passato, la escludiamo adesso e la escluderemo in futuro - ha detto -. Siamo antitetici al Pd e alla sua ideologia, che e' sempre e comunque comunista - ha aggiunto -. Un'ideologia che da quando ho 12 anni considero la più disumana e criminale della storia dell'uomo".