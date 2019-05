Berlusconi: "Mi candido per cambiare l'Europa con il Ppe, noi garanti della libertà"

A una settimana dal voto, Silvio Berlusconi, in un'intervista a Tgcom24 di sentire "il dovere di candidarmi per senso di responsabilità. Lo faccio per il nostro futuro, per parlare ai leader dei Popolari e cambiare l' Europa che deve tornare allo spirito dei padri fondatori". Il leader di FI poi accusa M5s di "dilettantismo" e di "invidia sociale". "Vogliono reintrodurre la tassa sulla casa e aumentare la tassa di successione - avverte -. FI sarà il fulcro del governo di centrodestra dopo il voto".

Durante l'intervento a "Fatti e misfatti", il leader di Forza Italia sottolinea che "noi rappresentiamo i valori dell'Occidente" e chiarisce: "Noi siamo la garanzia della democrazia e della libertà. Gli altri partiti, anche quelli del centrodestra, questi valori non li hanno dentro".



"Nella mia prima discesa in campo, nel 1994, il pericolo era la salita al potere degli ex comunisti - spiega -, oggi il pericolo sono i Cinquestelle, che condividono l'ideologia dell'ex comunismo ma sono degli assoluti dilettanti della politica. Non sanno nulla, per loro l'amministrazione pubblica è qualcosa di sconosciuto e per di più non hanno mai né lavorato né studiato. Sono un pericolo per la democrazia".