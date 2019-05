Berlusconi a "Mattino Cinque": “Oggi peggio che nel 1994 quando decisi di fondare il mio partito”

“Oggi la situazione è peggiore di quella nel 1994 che mi spinse a scendere in campo e a fondare Forza Italia”. Così Silvio Berlusconi, in studio a “Mattino Cinque”, descrive la sua decisione di tornare in politica e di candidarsi alle Europee.



“Allora c’era il pericolo che gli ex comunisti tornassero al potere”, spiega Berlusconi, che poi attacca il Movimento 5 stelle: “Hanno le idee dei vecchi comunisti e a questo aggiungono un dilettantismo assoluto”. Secondo il leader di Foza Italia il M5s “attacca i diritti di libertà dei cittadini”: tra le critiche più aspre c’è quella sulla modifica dei tempi di prescrizione.



E sulle ultime vicende che hanno scosso la politica, coinvolgendo diversi esponenti lombardi di Lega e Forza Italia, definite come la nuova tangentopoli, Berlusconi attacca: “Non è così, sono cose miserrime” e aggiunge “oggi la magistratura sembra essere molto vicina ai Cinque Stelle”.