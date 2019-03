Berlusconi: "Sul M5s gli italiani hanno aperto gli occhi"

"Gli italiani hanno finalmente aperto gli occhi". Così Silvio Berlusconi commentando gli ultimi sondaggi che danno il Movimento 5 Stelle in forte calo. "In Basilicata i 5 Stelle sono sotto il 20%, mentre il 4 marzo erano oltre il 40%...", ha quindi aggiunto il leader di Forza Italia , riferendosi alle prossime elezioni regionali lucane in programma per il 24 marzo.

Legalità e infrastrutture per la Lucania - In vista delle elezioni regionali in Basilicata, previste per il 24 marzo, il leader di Forza Italia ha spiegato: "La Lucania ha tutto: dovrebbe essere una delle regioni più ricche. Io dico agli italiani, come si fa a dirsi italiano vero senza aver visto Matera? Mette i brividi. Deve attrarre più turisti ma servono più infrastrutture". Per fare questo, però, secondo il Cavaliere serve "cambiare governo": "Abbiamo fatto una scelta precisa. I nostri candidati non sono politici di professione ma persone che hanno saputo dimostrare di saper raggiungere i loro obbiettivi concreti. Abbiamo scelto un Generale, Bardi. Lui ha difeso la legalità tutta la vita, è un baluardo di legalità di cui la Lucania ha enorme bisogno", ha detto.



Lega e M5s? No comment - Parlando invece a livello nazionale e, nello specifico, del governo. Berlusconi sceglie di non rispondere, in modo ironico alla domanda su come mai i Cinque Stelle, da lui definiti "scappati di casa", abbiano "potuto governare grazie a Salvini": "Passiamo alla prossima domanda...", ha tagliato corto.



"Tav? Italiani hanno votato gente incapace" - Il leader di Forza, dagli studi di Mattino Cinque, ha parlato a lungo della Tav e dello stallo nel governo: "Primo: noi siamo obbligati come Italia a fare la Tav: è stato firmato un trattato. Tutto questo dibattito è ridicolo a anche vergognoso. Dimostra che gli italiani hanno dato il voto a gente incapace di gestire un piccolo bar", ha detto. "C'è stata una perdita di credibilità enorme", ha poi aggiunto Berlusconi.