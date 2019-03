Berlusconi: "Questo governo pericoloso, Forza Italia in campo"

"Ricorderemo i nostri 25 anni di battaglie per la libertà con il pubblico impegno di un "nuovo inizio". In una situazione molto preoccupante in cui l'avvenire del nostro Paese è messo in pericolo dagli errori e dalle contraddizioni dell'attuale governo, un "nuovo inizio" si rende davvero indispensabile". Lo ha detto Silvio Berlusconi lanciando l'assemblea nazionale di Forza Italia, che è stata convocata per il 30 marzo a Roma.

"Come nel 1994, in campo tutti insieme per vincere""Come nel '94, dobbiamo stare in campo tutti insieme, per vincere ancora una volta per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per la nostra Italia. E dunque vi aspetto tutti a Roma per continuare la nostra battaglia di guerrieri e di missionari della libertà", ha aggiunto Silvio Berlusconi.



"Quel nuovo impegno che tutti i nostri elettori ci chiedono - prosegue - potrà cominciare proprio dal 25mo anniversario della nostra vittoria del '94, con una 'Grande assemblea nazionale degli eletti' che terremo naturalmente a Roma, la nostra tanto amata ma oggi così tanto maltrattata capitale. Con la partecipazione del nostro presidente del Parlamento Europeo e di tutti i nostri parlamentari, di tutti i nostri eletti e dei nostri amministratori locali, chiameremo a raccolta tutti gli azzurri e ci rivolgeremo a tutti coloro che come noi, sentono in pericolo il nostro futuro, il nostro benessere, la nostra democrazia, la nostra libertà".