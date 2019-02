Silvio Berlusconi: "Governo destinato a cadere con errori che porteranno a elezioni anticipate"

Silvio Berlusconi torna a “Pomeriggio Cinque” per affrontare molti temi d’attualità e lo fa partendo dal rischio di una spaccatura all’interno dell’esecutivo gialloverde: “Questo governo è destinato a cadere. Io sono sicuro che faranno degli errori che porteranno alle elezioni anticipate e che non riusciranno a completare la legislatura”.



Il leader di Forza Italia attacca in particolare il Movimento Cinque Stelle: “I grillini vogliono ridistribuire la ricchezza. Loro sono stati molto onesti, non vogliono la ripresa economica, ma la decrescita felice. Sono mossi dall’invidia sociale verso chi ha più di loro”. Ciò che preoccupa Berlusconi è la non preparazione politica e amministrativa degli attuali parlamentari e ministri pentastellati: “Sono peggio dei comunisti del '94”.



C’è tempo anche per parlare delle prossime elezioni regionali in Sardegna, previste per domenica 24 febbraio. Qui il centrodestra, Salvini-Meloni-Berlusconi, appoggia di concerto Christian Solinas e l’ex premier fa un appello agli isolani: “Dico ai miei amici sardi che sono un popolo straordinario 'Non fate i masochisti, votate Forza Italia. I nostri uomini sono gli unici che potranno migliorare le condizioni della vostra regione'”.