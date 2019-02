Berlusconi: "Non negozio con Salvini, il governo cadrà"

"Io non negozio con Matteo Salvini, saranno i fatti a far cadere questo governo". Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sottolineando che "il nuovo è arrivato e ha portato solo cose negativa". Parlando poi delle elezioni europee, Berlusconi ha aggiunto: "L'elettore ha ragione quando vota in una certa direzione, quando vota me non sbaglia mai. E' colpa degli elettori, ma se rinsaviranno noi andremo oltre il 20%".