13 febbraio 2019 21:47 M5S e Lega, Berlusconi: "Unʼalleanza innaturale, programmi in contrasto" A "Stasera Italia" il leader di Forza Italia mette in evidenza i punti deboli del programma del Movimento

Silvio Berlusconi, ospite di "Stasera Italia" in onda su Rete 4, esordisce con una riflessione sul suo percorso politico, prima di sottolineare l'affetto dei suoi elettori a seguito della vittoria del centrodestra alle regionali in Abruzzo: "Mi sono state chieste più di 5mila fotografie e ogni volta la gente mi stringe e mi manifesta un affetto e una devozione che mi commuove. Per questo, finora, non sono mai stato in Abruzzo, non volevo che la mia presenza passasse come passerella politica".



Il Cavaliere attacca poi l'azione di governo dei pentastellati e lancia un allarme molto chiaro: "Ora si parla da più parti di una correzione della manovra, la cosa più semplice che i grillini hanno in testa è una imposta del 10-12% sul patrimonio di tutti gli italiani". E aggiunge: "La ricetta che bisognerebbe realizzare per uscire da questa disgraziata situazione è nel mio programma per le europee: i due partiti che governano hanno programmi in contrasto".

Il leader di Forza Italia si prende però anche del tempo per raccontare un aneddoto su Pierluigi Bersani, dopo che questi gli ha consigliato di convincere "questa destra regressiva a essere più liberale". "Ricordo che quando mi hanno lanciato quel blocco di marmo in faccia e fui ricoverato al San Raffaele - racconta Berlusconi - l'unico della sinistra che ritenne di dovermi venire a trovare fu lui e restò con la mia mano nella sua mano per mezz'ora. Gli sarò sempre grato".



Berlusconi torna poi sulla situazione attuale e interviene anche sulla vicenda Tav dicendo che "se non la facciamo noi, la farà qualcun altro, e per noi sarà un danno rilevante". In merito all'analisi costi-benefici "il documento che hanno fatto leggere prima ai francesi che a noi è farlocco, è per dare un alibi ai 5 Stelle che non vogliono la Tav e le grandi opere. I numeri circolati sono tutti fasulli, la Tav si deve fare".