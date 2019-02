Berlusconi: "Mi votano solo 6 su 100, italiani impazziti"

Ospite di Barbara d'Urso, Berlusconi ha attaccato duramente il vicepremier Luigi Di Maio: "Facciamo un paragone tra me e Di Maio: io mi sono laureato con lode, ho creato da zero un'azienda con 55mila collaboratori, ho guidato il Paese per quasi 10 anni senza mai mettere le mani nelle tasche degli italiani. Dall'altra parte c'è il signor Di Maio, e che cosa ha fatto lui? Niente. E gli diamo in mano l'Italia? Siete tutti pazzi, gli italiani sono usciti di testa, siamo un popolo di matti!".



"Non posso uscire a fare compere perché mi fermano tutti, vogliono tutti la foto con me - ha continuato - e poi al momento del voto in quanti votano Berlusconi? Mi vergogno a dirlo, perché sono 5-6 italiani su 100 e mi sembra una cosa fuori dal mondo. Penso che gli italiani siano quasi tutti fuori di testa perché hanno affidato un'azienda importante come l'Italia a qualcuno che non la conosce, che non ha mai lavorato, che non ha mai studiato, che sa solo chiacchierare bene ma quando va in azienda non capisce niente e fa quello che Di Maio e gli altri stanno facendo. Ma gli italiani dove hanno messo la testa? Si guardino nello specchio".



Ma l'attacco del leader di Forza Italia è rivolto a tutto l'esecutivo: "Il governo è una macedonia impazzita. Diventiamo più poveri, la Borsa ha perso 200 miliardi, la disoccupazione giovanile è il doppio degli altri Paesi europei, mettono in campo proposte che non servono a niente come il Reddito di cittadinanza, bloccano le infrastrutture e solo con la Tav si bloccano 50mila posti di lavoro... E li votiamo ancora, anche in Abruzzo li hanno votati... Italiani siete fuori di testa. E il signor Silvio Berlusconi a 82 anni devo essere ancora in campo per mettere un freno alla pazzia dei propri concittadini".