Berlusconi: "La Lega senza di noi si suiciderebbe"

"I rapporti personali con Salvini sono buoni come sempre e ispirati alla lealtà reciproca". Lo dice il leader FI, Silvio Berlusconi , aggiungendo: "Noi non siamo i 5 Stelle, che non hanno ancora sciolto la riserva su come votare al Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere". C'è la possibilità che la Lega non voglia più allearsi con Forza Italia alle prossime politiche? "Non mi risulta. Non credo che abbia la vocazione al suicidio", risponde.

Secondo lei, si terranno prima le Europee o le Politiche? "Sono valutazioni che spettano al Capo dello Stato. Noi siamo pronti al voto in ogni momento", sottolinea poi Berlusconi in un'intervista a Il Corriere della Sera.



Il governo gialloverde, prosegue, "sono convinto che non possa durare, non perché porremo degli aut aut, ma perché li porrà la drammatica situazione del Paese. Siamo in recessione, non c'è lavoro, le infrastrutture sono bloccate, il risparmio degli italiani si erode ogni giorno, le tasse salgono, il debito aumenta, gli investitori internazionali se ne vanno, siamo isolati in Europa. E' la realtà che pone un ultimatum, non noi".



La Lega corre da sola in Piemonte? "Questa è un'illazione giornalistica che non prendo neppure in considerazione. Conosco non solo la lealtà ma anche l'intelligenza politica di Salvini, che non compirebbe mai una scelta così assurda. Annunceremo nelle prossime ore il candidato comune, concordato con Salvini e la signora Meloni, per il Piemonte e la Basilicata".