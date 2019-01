Governo, Berlusconi: M5S inadeguati, pronti a un esecutivo con la Lega

"Non credo che Salvini potrebbe restare al governo con chi non appoggiasse la sua azione, condivisa, almeno a parole, anche dal presidente del Consiglio e dai ministri grillini". "Sono però curioso di vedere - dice Berlusconi a Repubblica - se i parlamentari Cinque Stelle saranno disposti a rinnegare quello che hanno sempre affermato sulla necessita' di concedere 'sempre' le autorizzazioni a procedere".



"Non ho posto ultimatum - dice poi il leader di Forza Italia sul governo - ma un fermo invito a porre fine a una formula di governo innaturale assolutamente negativa per gli italiani. Il centro-destra peraltro governa bene in molte regioni importanti e in centinaia di comuni e vincerà, unito, le elezioni regionali e amministrative nei prossimi mesi".



Sul suo ritorno in campo, Berlusconi aggiunge: "Molti mi hanno detto 'chi te lo fa fare', esattamente come 25 anni fa. Ma io ho scritto nel cuore quello che mi disse mia madre allora: "Io sono contraria, ma se tu senti forte dentro di te il dovere di farlo, allora non saresti il figlio che tuo padre ed io abbiamo creduto di educare se non ti trovassi anche il coraggio di farlo". I rischi che corre oggi l'Italia, a causa dell' insipienza, dell'incompetenza, dell'ignoranza dei grillini, sono ancora più gravi di quello "comunista" del '94. Perché oltre ad essere, lo dichiarano loro, comunisti "da strada" e non "da salotto" come dicono siano quelli del Pd, sono ispirati nelle loro decisioni da una estrema invidia sociale. Sono un grave pericolo".



"L' M5S ha cominciato a raccogliere significativi consensi proprio quando il nostro ultimo governo, nel 2011 è stato fatto cadere da una manovra pervicacemente portata avanti da alte istituzioni italiane con il sostegno di ambienti politici e finanziari esteri. Per quanto riguarda le ultime elezioni, molti italiani si sentivano traditi dalla politica, dai governi di sinistra non eletti e dal loro operato. Così una parte ha scelto di non andare a votare, un' altra ha espresso un voto di protesta indirizzandosi verso una forza nuova e quindi non conosciuta come i 5 Stelle e anche verso la nuova Lega di Salvini".