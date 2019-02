Berlusconi: "Proporremo referendum per Tav e reddito cittadinanza"

Intervenendo ad Avezzano, in vista delle elezioni regionali in Abruzzo, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha detto di credere che sarà inoltrata "la proposta del referendum sulla Tav e sul reddito di cittadinanza". Berlusconi ha però aggiunto di non essere assolutamente in grado di determinare i tempi di questa azione.