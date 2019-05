Berlusconi: "Salvini sbaglia su sforamento del 3% deficit/Pil"

"Non credo sia questa la via da seguire: non bisogna andare oltre il 3% del rapporto deficit-Pil , perché questo fa aumentare il debito pubblico e sono 40mila euro che gravano su spalle di ogni italiano". Così Silvio Berlusconi commentando le affermazioni di Matteo Salvini, secondo cui è possibile superare i vincoli imposti da Bruxelles. Salvini.

"I componenti di questo governo litigano tutti i giorni, ci sono oltre trenta questioni su cui Lega e M5s la pensano in maniera opposta. Non possono andare avanti a far male al Paese e agli italiani". Sono queste le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, ospite mercoledì 15 maggio a "Stasera Italia". "Sento come un dovere ripristinare il centrodestra - ha continuato - Bisogna tornare alle elezioni e dare vita a un nuovo governo".



Nella trasmissione condotta da Barbara Palombelli, il Leader di Forza Italia è tornato sull'operato dell'attuale governo, e in merito alle dichiarazioni di Matteo Salvini sostiene che "non si deve andare oltre il 3 per cento, che fa aumentare il debito pubblico. Bisognerebbe approvare la flat tax, una tassa piatta per famiglie e imprese".