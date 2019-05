"I sovranisti sono piccoli, in Europa resteranno fuori e non conteranno niente", così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista a Tgcom24 "chiama" a raccolta anche Matteo Salvini: "La Lega potrà avere anche 20 candidati, ma non appartenendo alle grandi famiglie del Ppe e del Pse resterà sempre in un angolo". Di qui il suo appello: "Voglio convincerli a una collaborazione con i popolari per cambiare l'Europa insieme".