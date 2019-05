Paolo Liguori a "Mattino Cinque": “Salvini ha stravinto, andrà avanti con questo governo”

Dopo le elezioni europee, che hanno sancito il trionfo della Lega e il crollo del Movimento Cinque Stelle, gli scenari possibili per il futuro sono molteplici e Paolo Liguori, direttore di Tgcom24, fotografa così la situazione a "Mattino Cinque": “Matteo Salvini ha stravinto, ma non per questo dovrà cambiare strategia – spiega il giornalista – andrà avanti con calma, con questo governo, sapendo di essere l’uomo forte. Ora - continua Liguori - i veti dei Cinque Stelle non avranno più lo stesso peso, anche perché i rapporti di forza all’interno dell’esecutivo si sono completamente ribaltati”.



Il direttore di Tgcom24 focalizza la sua attenzione anche sull’altra faccia della medaglia: “Stiamo parlando molto di chi ha vinto, abitudine tipicamente italiana, ma il vero problema è il crollo del Movimento Cinque Stelle. Ciò che dobbiamo chiederci non è cosa farà Salvini - conclude - bensì cosa farà Di Maio”.